Солистка Little Big рассказала о похудении на 15 килограммов

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о похудении на 15 килограммов. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка заявила, что раньше весила 70 килограммов, в то время как сейчас ее вес составляет 55 килограммов. Она отметила, что не сидит на диетах, однако планирует избавиться еще от трех килограммов. Исполнительница призналась, что склонна к полноте, поэтому вынуждена постоянно следить за своей фигурой.

«Ничего сложного в этом нет, это вопрос выбора. В моей профессии очень важно хорошо выглядеть не потому что есть какие-то стандарты, а в первую очередь для себя. Я гораздо лучше себя чувствую и намного продуктивнее, когда я собой довольна. Никаких тайных диет у меня нет. Просто я четко понимаю, что, сколько и когда я ем», — написала Таюрская.

Она пояснила, что ни в чем себе не отказывает, но при этом знает, как работает ее организм. Кроме того, по словам певицы, если она набирает вес, ей «обязательно об этом намекнут».

В мае стало известно, что клип Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения». Всего чуть более чем за два месяца видео посмотрели более 100 миллионов раз.

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