Россиянин вошел в тройку лучших вратарей НХЛ до 25 лет

Россиянин Аскаров вошел в топ-3 лучших вратарей НХЛ до 25 лет

Российский игрок «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров вошел в тройку лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 25 лет. Список приводится на сайте лиги.

Рейтинг возглавил 24-летний Дастин Вольф из «Калгари Флэймс». На второй строчке оказался его ровесник Спенсер Найт из «Чикаго Блэкхокс». 23-летний Аскаров занял третье место.

Аскаров — воспитанник омского «Авангарда» и СКА. В 2020-м он был выбран в первом раунде под общим 11-м номером «Нэшвилл Предаторс». В 2024-м его обменяли в «Сан-Хосе», за который в прошлом сезоне россиянин провел 13 матчей.

Ранее был опубликован топ-10 защитников НХЛ до 25 лет. В нем на девятой строчке оказался игрок «Каролины Харрикейнс» Александр Никишин.