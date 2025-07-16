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11:32, 16 июля 2025Спорт

Россиянин попал в топ-10 защитников НХЛ до 25 лет

Российский игрок «Каролины» Никишин попал в топ-10 защитников НХЛ до 25 лет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Российский игрок «Каролины Харрикейнс» Александр Никишин попал в топ-10 защитников Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 25 лет. Список приводится на сайте лиги.

Никишин оказался на девятой строчке рейтинга. Лидером стал американец Джейк Сандерсон из «Оттавы Сенаторс», также в тройку лучших попали американец Брок Фэйбер из «Миннесоты Уайлд» и немец Мориц Зайдер из «Детройт Ред Уингс».

23-летний Никишин перешел в «Каролину» из СКА в апреле 2025 года. Он дебютировал во время плей-офф и в четырех матчах Кубка Стэнли сделал одну результативную передачу.

Никишин играл за СКА с 2022 года. В составе сборной России защитник в 2022 году стал серебряным призером Олимпийских игр.

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