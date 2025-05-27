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09:49, 27 мая 2025Спорт

Россиянин Никишин набрал первое очко в карьере в НХЛ

Российский защитник «Каролины» Никишин набрал первое очко в карьере в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wass / AP

Российский защитник «Каролины Харрикейнс» Александр Никишин набрал первое очко в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Никишин отметился результативным действием в четвертом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ. 23-летний хоккеист сделал голевую передачу и помог «Каролине» победить «Флориду Пантерс» (3:0). Счет в серии Кубка Стэнли стал 3-1 в пользу «Флориды».

Никишин дебютировал в НХЛ в пятом матче второго раунда плей-офф против «Вашингтон Кэпиталс» (3:1). Всего к настоящему моменту он провел за океаном три игры.

Россиянин перешел в «Каролину» из СКА, за который выступал с 2022 года и был капитаном. В составе сборной России защитник в 2022 году стал серебряным призером Олимпийских игр.

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