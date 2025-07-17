Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 17 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на обвинения в игнорировании ультиматума Трампа

Сенатор Климов: США не могут ставить России ультиматумы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

США не могут ставить России ультиматумы, напрямую связанные с безопасностью страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он также подчеркнул, что конфликт с Украиной можно было бы завершить намного быстрее с помощью Вашингтона.

«Президент США высказал некое суждение о сроках урегулирования конфликта. Но он не является президентом России. Так же, как не является президентом Украины или Европы. Он уважаемый человек, глава большого и мощного государства, но его идеи не относятся к территориям США», — сказал политик.

Он напомнил, что, как и США, Китай, Индия и Россия являются крупнейшими государствами по объему валового продукта — отношения трех стран взаимовыгодны, и они не разорвутся из-за санкций и пошлин Вашингтона. По этой причине, по словам Климова, у России нет причин каким-то образом менять свои планы в рамках украинского конфликта и ставить некие конкретные сроки его урегулирования.

«Наши действия обусловлены только необходимостью обеспечить безопасность России. Мы ликвидируем угрозу, созданную бывшим руководством США и их партнерами по НАТО. Если Трамп искренне хочет прекратить этот конфликт, он должен сделать все, чтобы поставить на место президента Украины Владимира Зеленского. И США на это способны. Нужна только политическая воля, и все завершится довольно быстро», — заключил сенатор.

Ранее издание The Hill обвинило Россию в том, что она проигнорировала ультиматум Трампа о необходимости урегулирования украинского конфликта в течение 50 дней. В статье отмечается, что российские войска нанесли масштабный удар по территории Украины, несмотря на угрозу американского лидера ввести санкции, если мирное соглашение не будет заключено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область

    Мединский показал кадры передачи тел бойцов ВСУ Украине

    «Роскосмос» рассказал о старте нового нацпроекта

    Пошлины Трампа против России сочли опасными для самих США

    Собака не выжила в многочасовой пробке на Крымском мосту на глазах семьи с тремя детьми

    Бывший директор парка «Патриот» возместил ущерб Минобороны России

    В Москве началось прощание с режиссером Миттой

    В России ответили на обвинения в игнорировании ультиматума Трампа

    Россиянин вошел в тройку лучших вратарей НХЛ до 25 лет

    Появились подробности об отвлекающем маневре для ВСУ с применением ложной колонны техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости