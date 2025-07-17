Сенатор Климов: США не могут ставить России ультиматумы

США не могут ставить России ультиматумы, напрямую связанные с безопасностью страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он также подчеркнул, что конфликт с Украиной можно было бы завершить намного быстрее с помощью Вашингтона.

«Президент США высказал некое суждение о сроках урегулирования конфликта. Но он не является президентом России. Так же, как не является президентом Украины или Европы. Он уважаемый человек, глава большого и мощного государства, но его идеи не относятся к территориям США», — сказал политик.

Он напомнил, что, как и США, Китай, Индия и Россия являются крупнейшими государствами по объему валового продукта — отношения трех стран взаимовыгодны, и они не разорвутся из-за санкций и пошлин Вашингтона. По этой причине, по словам Климова, у России нет причин каким-то образом менять свои планы в рамках украинского конфликта и ставить некие конкретные сроки его урегулирования.

«Наши действия обусловлены только необходимостью обеспечить безопасность России. Мы ликвидируем угрозу, созданную бывшим руководством США и их партнерами по НАТО. Если Трамп искренне хочет прекратить этот конфликт, он должен сделать все, чтобы поставить на место президента Украины Владимира Зеленского. И США на это способны. Нужна только политическая воля, и все завершится довольно быстро», — заключил сенатор.

Ранее издание The Hill обвинило Россию в том, что она проигнорировала ультиматум Трампа о необходимости урегулирования украинского конфликта в течение 50 дней. В статье отмечается, что российские войска нанесли масштабный удар по территории Украины, несмотря на угрозу американского лидера ввести санкции, если мирное соглашение не будет заключено.