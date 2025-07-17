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12:06, 17 июля 2025Бывший СССР

Украинских школьников обяжут ходить на Защиту Украины

«Защита Украины» станет обязательным предметом для школьников с 2027 года
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С 2027 года обновленный предмет «Защита Украины» станет обязательным в каждой украинской школе. Об этом заявил министр образования республики Оксен Лисовый в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Знания о безопасности, самозащите, медицине, информационном пространстве — это уже не просто «дополнительная подготовка», это базовый навык современного человека. Для его чувства собственного достоинства и смелого взгляда в свое будущее в своей стране», — написал он.

Ранее стало известно, что украинских школьников научат управлению дронами. Министерство образования утвердило обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания в школах предмета «Защита Украины», в который вошли в том числе симуляторы управления FPV-дронами, сами беспилотники, а также тактическое снаряжение.

До этого образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик рассказала, что часть украинских 11-классников переводится на дистанционное обучение и уезжает за границу. По ее словам, основными причинами является желание родителей обеспечить безопасность детей, а также периодические сообщения о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

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