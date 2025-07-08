На Украине сообщили о выезде школьников за границу

Образовательный омбудсмен Украины Лещик: часть 11-классников уезжают за границу

Часть украинских 11-классников переводится на дистанционное обучение и уезжает за границу. Об этом рассказала образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик со ссылкой на директоров школ и учителей, передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

По ее словам, основными причинами является желание родителей обеспечить безопасность детей, а также периодические сообщения о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Лещик уточнила, что из страны уезжают как мальчики, так и девочки. Она отметила, что власти должны понять, что может заставить украинских школьников вернуться.

Ранее сообщалось, что отток украинских школьников и студентов может привести и к отъезду преподавателей, что грозит кадровым дефицитом. По данным портал NGL.media, в общей сложности за рубежом обучается около 720 тысяч украинских школьников.