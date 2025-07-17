Бывший директор парка «Патриот» возместил ущерб Минобороны России

Экс-директор парка «Патриот» Ахмедов возместил МО РФ 500 тысяч рублей

Экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов возместил МО РФ 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бывший директор подмосковного парка возмещает ущерб Минобороны России по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге.

Официальное обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, Ахмедову следователи предъявили 7 августа 2024 года в здании Главного военно-следственного управления (ГВСУ) в Москве. Как считает следствие, махинации совершались с осени 2022 года по июль 2024 года.

Ранее стало известно о досудебном соглашении одного из фигурантов дела о хищениях в «Патриоте».