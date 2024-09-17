Стало известно о досудебном соглашении одного из фигурантов дела о хищениях в «Патриоте»

Директор парка «Патриот» Ахмедов мог выйти из СИЗО из-за досудебного соглашения

Директор подмосковного парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов заключил досудебное соглашение по уголовному делу. Об этом стало известно РИА Новости.

По словам источника агентства, именно досудебное соглашение могло позволить одному из фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова выйти из СИЗО.

Ранее во вторник, 17 сентября, 235-й гарнизонный военный суд отпустил директора парка из-под стражи и отправил его под домашний арест с ограничениями. Заседание о выборе меры пресечения проходило в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений о здоровье Ахмедова.

Сейчас в отношении Павла Попова расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год он, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка совместно с директором Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.