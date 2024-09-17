Одного из фигурантов дела экс-замминистра обороны Попова отпустили из СИЗО

Военный суд отпустил из СИЗО фигуранта дела экс-замминистра обороны Ахмедова

235-й гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО одного из фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова — Вячеслава Ахмедова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Ахмедов является директором подмосковного парка «Патриот», со средствами которого и проводились махинации. Его освободили из-под стражи в зале суда и отправили под домашний арест с ограничениями.

Уточняется, что судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия сведений о здоровье Ахмедова.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Павел Попов, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка совместно с директором Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. В частности, Попов организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также выполнение на нем строительных работ и дальнейшее обеспечение его обслуживания за счет парка.