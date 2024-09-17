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14:40, 17 сентября 2024Силовые структуры

Одного из фигурантов дела экс-замминистра обороны Попова отпустили из СИЗО

Военный суд отпустил из СИЗО фигуранта дела экс-замминистра обороны Ахмедова

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

235-й гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО одного из фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны России Павла ПоповаВячеслава Ахмедова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Ахмедов является директором подмосковного парка «Патриот», со средствами которого и проводились махинации. Его освободили из-под стражи в зале суда и отправили под домашний арест с ограничениями.

Уточняется, что судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия сведений о здоровье Ахмедова.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Павел Попов, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка совместно с директором Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. В частности, Попов организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также выполнение на нем строительных работ и дальнейшее обеспечение его обслуживания за счет парка.

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      Олеся Мицкевич
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