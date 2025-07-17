В Москве началось прощание с режиссером Миттой

Друзья и коллеги пришли на прощание с режиссером Александром Миттой

В малом зале Центрального дома литераторов в Москве началось прощание с народным артистом России, известным режиссером Александром Миттой. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство отмечает, что проститься с кинематографистом пришли его друзья, коллеги, ученики и поклонники.

В понедельник, 14 июля сообщалось, что Александра Митты не стало в возрасте 92 лет. Причиной его ухода стал рак почек. Известно, что в последнее время режиссер находился на паллиативном лечении.

Митта известен как автор фильмов «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», сериала «Граница. Таежный роман». За фильм «Друг мой, Колька!» постановщик получил премию на Международном кинофестивале в Лондоне.