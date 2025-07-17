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12:06, 17 июля 2025Мир

В НАТО раскрыли возможную дату начала конфликта с Россией и Китаем

Гринкевич: Китай и Россия могут начать военные действия против НАТО в 2027 году
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Francois Lenoir / Reuters

В НАТО допустили, что Китай и Россия могут якобы синхронно начать военные действия против альянса в ближайшие два года. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич, передает издание The Guardian.

«И мы все слышали о 2027 годе, который наступит всего через два года, когда, по нашему мнению, [председатель КНР] Си Цзиньпин может быть готов к своему шагу», — рассказал генерал.

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По словам Гринкевича, Пекин, вероятно, заранее согласует свои действия с Москвой перед началом операции в районе Тайваня. Он добавил, что НАТО должно быть готово к такому исходу событий и иметь в распоряжении все необходимые ресурсы.

Ранее Гринкевич высказался о возможности победы Украины в конфликте с Россией. «Я считаю, что, когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации», — сказал генерал.

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