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11:48, 25 июня 2025Мир

Новый главком США в Европе высказался о победе Украины над Россией

Алексус Гринкевич допустил победу Украины над Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Новый главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил о возможности победы Украины в конфликте с Россией. Военный ответил на соответствующий вопрос во время слушаний в сенате США.

В ответ на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах украинского конфликта, Гринкевич выразил уверенность в победе Киева.

«Сенатор, я считаю, что Украина может победить. Я считаю, что, когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации», — сказал Гринкевич.

Ранее генерал, занимавший пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что российский флот является наиболее боеспособным в акватории Черного моря. Гринкевич отметил, что Военно-морской флот России сохраняет наивысший уровень боевой готовности как в Черном, так и в Каспийском морях.

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