Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО

Трамп назначил новым главкомом объединенных сил НАТО Алексуса Гринкевича

Американский президент Дональд Трамп назначил новым главкомом объединенных сил НАТО и главой европейского командования Вооруженных сил (ВС) США Алексуса Гринкевича. Об этом сообщает Пентагон.

Отмечается, что в настоящее время Гринкевич занимает пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (J-3). В Пентагоне также указали, что назначение утверждено при поддержке альянса.

«НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим», — уточнили в американском Минобороны.

Ранее пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе занимал американский генерал Кристофер Каволи.