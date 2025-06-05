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16:55, 5 июня 2025Мир

Трамп назначил нового главкома объединенных сил НАТО

Трамп назначил новым главкомом объединенных сил НАТО Алексуса Гринкевича
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Jon Gambrell / AP

Американский президент Дональд Трамп назначил новым главкомом объединенных сил НАТО и главой европейского командования Вооруженных сил (ВС) США Алексуса Гринкевича. Об этом сообщает Пентагон.

Отмечается, что в настоящее время Гринкевич занимает пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (J-3). В Пентагоне также указали, что назначение утверждено при поддержке альянса.

«НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим», — уточнили в американском Минобороны.

Ранее пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе занимал американский генерал Кристофер Каволи.

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