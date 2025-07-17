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12:12, 17 июля 2025Путешествия

Собака не выжила в многочасовой пробке на Крымском мосту на глазах семьи с тремя детьми

Shot: Бульдог не выжил из-за жары в многочасовой пробке на Крымском мосту
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Россияне с тремя детьми и собакой застряли в многочасовой пробке на Крымском мосту и лишилась любимого питомца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Семья крымчан возвращалась на полуостров из Анапы вместе с французским бульдогом Лолой. Путешественникам пришлось простоять в пробке перед мостом больше четырех часов. По словам хозяйки, они привыкли с долгим переездам по жаре и подготовились — в машине работал кондиционер и были запасы воды.

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Внезапно Лоле стало плохо: она начала метаться по машине, а потом села на руки к женщине. Собаку завернули в мокрое полотенце, но она не вынесла высокой температуры и не выжила от сердечного приступа на глазах у любящей семьи.

По словам россиян, до поездки Лола была здорова, ей было всего 2 года. Семья вернулась домой и простилась с питомцем.

Ранее пробка из более тысячи машин перед Крымским мостом попала на видео. Вереницы желающих попасть в Крым и уехать из него скапливаются ежедневно.

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