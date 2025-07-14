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14:24, 14 июля 2025Путешествия

Более тысячи машин скопились в пробке перед Крымским мостом и попали на видео

Mash опубликовал видео огромной пробки перед Крымским мостом
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Огромная пробка скопилась перед Крымским мостом и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

По официальным данным, к 14:00 понедельника, 14 июля, в очереди на въезд в Крым стояло 1,1 тысячи машин. Время ожидания составляло более трех часов.

При этом пробка в обратную сторону со стороны Керчи насчитывала 800 автомобилей. Проезда по мосту придется ждать тоже примерно три часа.

Вереница желающих попасть на полуостров сформировалась еще ночью. К 4 утра в пробке со стороны Тамани стояли 1,2 тысячи транспортных средств.

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