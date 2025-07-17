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12:07, 17 июля 2025Россия

Появились подробности об отвлекающем маневре для ВСУ с применением ложной колонны техники

Хинштейн: Башкардин спланировал отвлекающий маневр для ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В марте 2025 года заместитель командира 155-й гвардейской отдельной Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты, полковник Леонид Башкардин спланировал отвлекающий маневр для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с применением ложной колонны техники. Подробности об операции появились в Telegram-канале врио губернатора региона Александра Хинштейна.

По его данным, 2 марта 2025 две ложные колонны техники Вооруженных сил России (ВС РФ) выдвинулись на север и восток Курской области. Одновременно с этим штурмовые группы, продвигаясь на юг и перейдя реку Локня, атаковали опорный пункт ВСУ и создали плацдарм для развития наступления.

Спустя несколько дней — 9 марта — пройдя за сутки 6,5 километра, российские штурмовики полностью зачистили лесополосы к югу от Малой Локни, открыв путь для прорыва к Судже.

«И так — за каждый метр нашей земли. Гордеевка, Викторовка, Внезапное, Бяхово, Обуховка. Тяжелейшие бои, но они справлялись, нанося колоссальный урон врагу», — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что российские десантники из группировки войск «Север» обманули ВСУ в Сумской области. Военные две недели тайно базировались на подступах к селу Бессаловка перед началом штурма.

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