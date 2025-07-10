Российские десантники обманули ВСУ

Бойцы ВДВ две недели скрытно располагались на границах Бессаловки

Десантники из группировки войск «Север» две недели тайно базировались на подступах к селу Бессаловка перед началом штурма. Об этом сообщает командир штурмовой группы с позывным Папай в видео Министерства обороны России, передает ТАСС.

«Противник даже не понял, что мы туда зашли. Зашли тихо, отработали. Отсидели там две недели. Даже не заметили, даже не поняли, что мы там сидим», — рассказал он об обмане Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Командир рассказал, что была поставлена задача зачистить опорный пункт и удержать Бессаловку. По его словам, российские десантники вошли, ликвидировали находившуюся там группу, закрепились и ждали наступления.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Об этом 7 июля отчитались в Минобороны России.