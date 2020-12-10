Названы самые популярные сериалы 2020 года

Самым популярным сериалом 2020 года стали «Пацаны», которые в сентябре побили все рекорды по просмотрам. Топ-10 лучших сериалов был опубликован на сайте IMDb.

Второе место рейтинга занял испанский «Бумажный дом», который продержался в десятке самых популярных сериалов IMDb шесть недель. На третьем месте оказался немецкий сериал «Тьма», финальный сезон которого поразил зрителей запутанным сюжетом. Четвертое и пятое место заняли «Озарк» и «Мандалорец».

В топ-10 также вошли «Ход королевы», «Академия Амбрелла», «Мир Дикого Запада», «Ведьмак» и «Корона».

Ранее на сайте IMDb был опубликован рейтинг главных кинозвезд 2020 года. Его возглавила кубино-испанская актриса Ана де Армас, которая в прошлом году заняла лишь 87-е место. Отмечается, что ее прорывом стала роль в детективной ленте «Достать ножи». Кроме того, артистка сыграла в новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».