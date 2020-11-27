Журнал GQ назвал икону года. Результаты ежегодной премии Men Of The Year Awards опубликованы на сайте издания.

Иконой признали британского актера Джона Бойегу, который прославился благодаря роли Финна во франшизе «Звездные войны». «Этим летом черные сообщества по всему миру взяли мегафоны, выступая против того, чтобы их игнорировали. Для одного британского актера это был момент силы, полученной из толпы, чтобы передать свое послание в жестком, беспощадном обращении одним июньским полднем в Лондоне», — говорится в статье.

В начале лета Бойега выступил с эмоциональной речью на лондонском митинге, который прошел в поддержку протестов в США, начавшихся из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда. «Жизни чернокожих всегда имели значение. Мы всегда были очень важны. Мы всегда что-то значили. Мы всегда добивались успеха, несмотря ни на что», — сказал артист во время митинга.

В сентябре Джон Бойега обвинил студию Disney в расовой дискриминации. По словам артиста, изначально его персонаж Финн был более важен для трилогии «Звездные войны», однако в дальнейшем его отодвинули на второй план.