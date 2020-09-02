Актер из «Звездных войн» обвинил Disney в расовой дискриминации

Британский актер Джон Бойега, известный по роли Финна в трилогии сиквелов «Звездных войн», обвинил студию Disney в изменении позиционирования его персонажа. Об этом Бойега рассказал в интервью GQ.

По словам артиста, изначально его персонаж был более важен для трилогии. Однако в дальнейшем его отодвинули на второй план. Бойега считает, что это произошло в том числе из-за расовой дискриминации со стороны студии.

«Когда вы участвуете в подобных проектах, вам необязательно все будет нравиться», — отметил исполнитель роли Финна. «Я сказал студии, что вводить чернокожих персонажей, продвигать их как наиболее важных во франшизе, а после уводить на второй план — это нехорошо», — заявил Бойега.

Актер считает, что аналогичным образом поступили и с коллегами по съемочной площадке «Звездных войн» — «братом из Гватемалы» Оскаром Айзеком, Наоми Аки и Келли Мари Трэн. «Давайте будем честны: вы знали, как представить на экране персонажей Дэйзи Ридли и Адама Драйвера», — возмутился Бойега по поводу белых коллег.

Он отметил, что представители студии хотели, чтобы актеры называли свое участие в проекте отличным опытом. «Нет, нет и нет. Я соглашусь на эту сделку, когда это действительно будет отличный опыт. Мне дали прекрасную ​​возможность, но я попал в индустрию, которая оказалась совершенно не готова ко мне», — заключил артист.

Трилогия сиквелов «Звездных войн» завершилась в 2019 году фильмом «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Джон Бойега исполнил в ней роль Финна — штурмовика Первого Ордена, который дезертирует и переходит на сторону Сопротивления.