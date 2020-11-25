The New York Times назвала 25 величайших актеров XXI века. Топ актеров выбрали кинокритики газеты Манола Даргис и Энтони Скотт.

«Этот список точно субъективный и, вероятно, скандальный из-за некоторых упущений», — уточняется в подводке к материалу.

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Первую строчку занял американский актер Дензел Вашингтон. «Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней», — высказался о нем Скотт.

В тройку лидеров также вошли британо-ирландский актер Дэниэл Дэй-Льюис, получивший рекордные три «Оскара» за главную мужскую роль, и француженка Изабель Юппер («Пианистка», «Она»).

На четвертое место критики поставили канадского актера Киану Ривза, за ним идет «трудолюбивая Николь Кидман». Также в списке оказались корейские актеры Сон Кан-хо («Паразиты») и Ким Мин-хи («Служанка»). Помимо всех перечисленных критики включили в список китаянку Чжао Тао («Пепел — самый чистый белый»), итальянца Тони Сервилло («Великая красота») и еще одну француженку Катрин Денев («Танцующая в темноте»). Также в списке оказалась британская актриса Тильда Суинтон и американские актеры Хоакин Феникс и Джулианна Мур.

Замыкают список Махершала Али, Соня Брага и Гаэль Гарсиа Берналь.

Ранее Дензел Вашингтон попал в список самых матерящихся актеров, составленный Buzz Bingo. Также на первых местах списка оказались такие звезды, как Джона Хилл, Леонардо Ди Каприо, Сэмюэл Л. Джексон, Адам Сэндлер, Аль Пачино, Билли Боб Торнтон, Сет Роген, Брэдли Купер и Дэнни Макбрайд.