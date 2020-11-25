Netflix оказался в центре скандала из-за шоу с поцелуем индуистки и мусульманина

Стриминговый сервис Netflix оказался в центре скандала из-за шоу «Подходящий жених». Об этом сообщает Deadline.

Сериал, созданный на основе одноименного бестселлера писателя Викрама Сета, возмутил жителей Индии. В нем показали сцену с поцелуем индуистки и мусульманина, снятую на фоне индуистского храма.

Гаурав Тивари, лидер молодежного крыла индийской правящей партии, пожаловался на проект в полицию. В его обращении упоминаются вице-президент Netflix по контенту в Индии Моника Шергилл, а также директор по государственной политике Амбика Хурана.

Тивари заявил, что сериал поощряет «любовный джихад» — так называют теорию заговора, сторонники которой утверждают, что мусульмане соблазняют индуистских женщин и заставляют их принять ислам. Стриминговый сервис пока никак не отреагировал на претензии, связанные с шоу «Подходящий жених».

В августе пользователи сети раскритиковали Netflix из-за афиши фильма «Милашки», на которой изображена группа школьниц в характерных для тверка танцевальных позах. Тогда Netflix извинился и сменил плакат, однако в начале октября на стриминговую платформу подали в суд, обвинив ее в продвижении непристойных визуальных материалов с изображением детей.