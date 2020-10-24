Фильм о тверкающих школьницах привел к массовым отпискам от Netflix

Скандал вокруг резонансного фильма «Милашки» привел к тому, что число новых подписчиков стриминговой платформы Netflix резко снизилось, а количество отписок выросло на 800 процентов, сообщает Daily Mail со ссылкой на аналитические компании.

Аналитическая компания Antenna, отслеживающая число подписчиков, отметила резкий всплеск отмены подписок после того, как в соцсетях завирусился хештег #CancelNetflix («отпишись от Netflix»). В середине сентября специалисты заявили, что после выхода фильма «Милашки» число решивших отказаться от Netflix продолжило расти. В этот период компания потеряла в пять раз больше клиентов, чем в прошлом месяце.

Сотрудники анализирующей потребительские привычки американцев компании YipitData тоже пришли к выводу, что за резким спадом популярности стоит скандальная кинолента. Они отметили, что после появления хештега число отказов от платформы достигло многолетнего максимума.

Как уточняет Daily Mail, 21 октября сервис Netflix сообщил инвесторам, что достичь намеченных показателей по числу новых подписок не удалось. С июля по конец сентября количество пользователей увеличилось на 2,2 миллиона, в то время как в первые два квартала этого года показатель составлял 16 и 10 миллионов. Отмечается, что резкий спад компания списала на смягчение коронавирусных мер в странах и рост конкуренции между стриминговыми платформами.

В августе пользователи сети раскритиковали сервис из-за афиши «Милашек», на которой изображена группа школьниц в характерных для тверка танцевальных позах. Тогда Netflix извинился и сменил плакат, однако в начале октября на стриминговую платформу подали в суд, обвинив ее в продвижении непристойных визуальных материалов с изображением детей.

Картина француженки Мамуны Дукуре выиграла приз за лучшую режиссуру на международном конкурсе фестиваля «Сандэнс»-2020, а также была показана в программе детско-юношеского кино «Поколения» на Берлинале-2020.