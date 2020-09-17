Девушка потверкала на гробе и навлекла на себя гнев

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В сети набрал вирусную популярность ролик, героиня которого потверкала на гробе. Резонансным видео, которое навлекло гнев зрителей, поделился пользователь Twitter под ником @OutSmokeChapo.

На опубликованных кадрах можно заметить, что деревянный гроб стоит на двух мотоциклах и обернут целлофановой пленкой. Его верхняя часть открыта, однако под крышкой стоит стеклянная перегородка (защита от вируса), которую девушка целует в перерывах между тверком. Вокруг гроба стоит толпа людей: часть из них снимает происходящее на видео, а другие пританцовывают вместе с героиней ролика.

«Если твоя девушка не делает так на твоих похоронах, то действительно ли она твоя?» — пошутил автор поста. За три дня с момента публикации его ролик посмотрели более 10 миллионов раз, он собрал 12 тысяч комментариев.

Мнения зрителей относительно происходящего на видео разделились. Несколько юзеров похвалили тверкающую девушку за то, что она попрощалась с любимым «со стилем». Однако большая часть комментаторов сочли ее поведение неуважительным. Они также раскритиковали присутствующих за то, что те позволили девушке залезть на гроб и тверкать.