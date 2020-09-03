Россияне вступились за потверкавшую Ивлееву и атаковали страницу Карди Би

Российская ведущая Анастасия Ивлеева записала видео, в котором повторила челлендж под песню WAP популярных рэперш Карди Би и Megan Thee Stallion. Танец, включающий элементы тверка, был опубликован на странице Ивлеевой в Instagram, а позже появился в фанатском аккаунте Cardi B Global.

На англоязычной странице Ивлееву назвали одной из самых популярных ведущих и блогерш в России. После публикации аккаунт атаковали русскоязычные пользователи: в комментариях они выразили любовь к Ивлеевой и похвалили ее ролик. Некоторые призвали Карди Би записать видео вместе с российской ведущей.

«Надеюсь, ее за такое не арестуют, это ведь все-таки Россия», — написал в комментариях житель Нью-Йорка индийского происхождения по имени Чандан (Chandan). Затем он усомнился в том, что женщинам в России позволено так танцевать. В ответах к его комментарию несколько пользователей заступились за ведущую и объяснили мужчине, что его представления о России имеют мало общего с действительностью.

Ранее в челлендже под песню Cardi B и Megan Thee Stallion решила поучаствовать пользовательница TikTok с ником ib_bbbbbbb. Попытка девушки повторить движения из танцевального флешмоба привела к тому, что она повредила колено и попала в больницу.