Девушка попыталась повторить танец из TikTok и попала в больницу

Пользовательница TikTok с ником ib_bbbbbbb решила поучаствовать в челлендже под песню Cardi B и Megan Thee Stallion WAP. Попытка девушки повторить движения из танцевального флешмоба привела к тому, что она попала в больницу.

Девушка опубликовала ролик, в котором показала, как упала во время записи видео для челленджа. На следующих кадрах она была в больнице: во время съемок она повредила ногу. «Никогда больше не буду пытаться повторить танец под WAP», — написала пользовательница.

Материалы по теме Миллионы из воздуха Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть Какая нелепая смерть Как люди калечат себя и идут на смертельный риск ради популярности в TikTok

«Ты уже третий человек, который повредил колено, пытаясь повторить этот танец. Это знак, что мне точно не стоит пробовать», — отметила в комментариях пользовательница с ником Melroo0. Некоторые написали девушке, что чувствуют ее боль, и пожелали ей скорейшего выздоровления.

На видео пользовательницы TikTok также отреагировала Cardi B. Она опубликовала ее ролик в своем Instagram и призвала подписчиков быть осторожными, когда они записывают видео под песню WAP.

Ранее сообщалось, что в TikTok стал популярным флешмоб, участники которого употребляли некий препарат от аллергии в больших дозах, чтобы увидеть галлюцинации. Трое подростков были госпитализированы из-за приема таблеток для съемки видео. Представители соцсети отметили, что будут удалять все подобные видео.