Школьники устроили флешмоб с галлюциногенами в TikTok

В приложении TikTok набирает популярность флешмоб, участники которого употребляют некий препарат от аллергии в больших дозах, чтобы увидеть галлюцинации. Из-за этого трое подростков уже оказались в больнице, сообщает издание Dazed.

Несмотря на то, что флешмоб имеет смертельную опасность, его популярность не снижается. В настоящее время хэштег с ним набрал порядка 55 миллионов просмотров.

При госпитализации школьников врачи скзаали их родителям, что дальнейший прием этого препарата может стать смертельным для детей. Медсестра больницы, куда их положили, также рассказала о побочных эффектах для организма. Это, в первую очередь, осложнения на сердце, галлюцинации, судороги и невозможность мочиться, поэтому пациентам приходится подключать катетер.

«Это было страшно. Она говорила обрывками фраз, у нее были галлюцинации. Ее пульс зашкаливал до 199 ударов в минуту», — рассказала мать одной из госпитализированных школьниц. Отмечается, что в настоящее время все трое детей, попавших в больницу, идут на поправку.