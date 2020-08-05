Популярная соцсеть прокомментировала флешмоб школьников с галлюциногенами

Представители популярной соцсети TikTok заявили, что будут удалять видео с флешмобом, в котором употребляют некий препарат от аллергии в больших дозах, чтобы увидеть галлюцинации. Об этом пресс-служба компании сообщила в комментарии «Комсомольской правде».

«Контент, о котором идет речь — это нарушение наших правил сообщества, мы удаляем и будем удалять такой контент с нашей платформы», — говорится в ответе компании. По мнению пресс-службы, любой контент, призывающий к участию в опасных действиях, недопустим для публикации. Представители TikTok подчеркнули, что юзерам, заметившим подобные ролики, следует сообщать о них администрации через функцию внутри приложения.

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Флешмоб стал набирать популярность в TikTok в конце июля — начале августа. Сообщалось, что трое подростков были госпитализированы из-за приема таблеток для съемки видео. Медики рассказали и о побочных эффектах препарата для организма. Хештег с челленджем успел набрать более 55 миллионов просмотров.

Многие пользователи TikTok становятся известными после публикаций видео, на которых совершают странные или опасные для здоровья действия. Так, один пользователь десять дней подряд пил пищевой краситель синего цвета и регулярно публиковал видеоотчеты о ходе «эксперимента».