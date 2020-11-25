Барак Обама поддержал идею Дрейка сыграть его в фильме

Бывший президент США Барак Обама поддержал идею рэпера Дрейка сыграть его в биографическом фильме. Об этом он сообщил изданию Complex.

«Я скажу следующее: мне кажется, Дрейк может делать все, что хочет. Имею в виду, что он талантливый брат. Если придет время, и он будет готов, то он уже получил одобрение моей семьи», — отметил политик. Он предположил, что его дочери Малия и Саша останутся довольны кандидатурой хип-хоп-артиста.

О своем желании сыграть Обаму Дрейк говорил еще в 2012 году. Он выразил надежду, что кто-то захочет снять фильм о 44-м президенте США.

Ранее Барак Обама назвал лучшие фильмы прошлого года. Политик выделил такие картины, как «Американская фабрика», «Изумительная благодать», «Аполлон-11», «Пепел — самый чистый белый», «Атлантика», «Райские птицы», «Образование», «Диана», «Прощание», «Ford против Ferrari», «Ирландец», «Просто помиловать», «Последний черный в Сан-Франциско», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Паразиты», «Сувенир» и «Транзит».