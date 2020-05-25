Дрейк унизил самую молодую миллиардершу в мире и извинился

Американский рэпер Дрейк унизил самую молодую миллиардершу в мире Кайли Дженнер и извинился. Песня, в которой он упомянул предпринимательницу, прозвучала в Instagram-stories на странице его лейбла Night Owl Sound, а позднее появилась и в Twitter.

В ранее неизданном треке хип-хоп-артист заявил, что Дженнер — девушка на один раз, добавив, что он «поимел 20 чертовых Кайли». «Да, я поимел 20 чертовых Кендалл. Молодые тела в моде. Да, я поимел 20 чертовых Джиджи», — зачитал исполнитель, оскорбив сестру миллиардерши Кендалл Дженнер, а также модель Джиджи Хадид.

Многих пользователей удивило содержание песни, поскольку Дрейк является другом другого рэпера — Трэвиса Скотта. 1 февраля 2018 года у него родилась дочь от Кайли Дженнер.

Позднее Дрейк извинился в Instagram-stories на своей личной странице. Он пояснил, что трек был записан еще три года назад, он не думал, что кто-либо услышит его. Артист также отметил, что не хотел демонстрировать неуважение к своим друзьям.

В 2019 году Дрейк вошел в тройку самых высокооплачиваемых рэперов в мире. Его обогнали Канье Уэст и Jay Z.

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