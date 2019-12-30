Барак Обама выбрал любимые фильмы и сериалы

Бывший президент США Барак Обама назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Он опубликовал список в своем Twitter-аккаунте.

Политик выделил такие картины, как «Американская фабрика», «Изумительная благодать», «Аполлон-11», «Пепел – самый чистый белый», «Атлантика», «Райские птицы», «Образование», «Диана», «Прощание», «Ford против Ferrari», «Ирландец», «Просто помиловать», «Последний черный в Сан-Франциско», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Паразиты», «Сувенир» и «Транзит».

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Среди сериалов Обама выбрал «Хранителей», «Невероятное» и второй сезон британского шоу «Дрянь». В комментариях пользователи начали шутить, что экс-президенту должен был понравиться и первый сезон, так как в нем есть серия, в которой главная героиня мастурбирует, слушая его речь.

Год назад политик также публиковал список из 15-ти любимых фильмов. Тогда он заявил, что ему понравились картины «Аннигиляция», «Черная пантера», «Черный клановец», «Слепые пятна», «Пылающий», «Смерть Сталина», «Восьмой класс», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Не оставляй следов», «Наездник», «Поддержите девушек», «Магазинные воришки» и «Рома».

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