Time перечислил самых влиятельных деятелей искусства

Журнал Time составил список самых влиятельных людей 2020 года, в который в том числе вошли деятели искусства. Перечень опубликован на сайте издания.

В список были включены такие звезды, как исполнитель The Weeknd, актриса и комедиантка Али Вонг, актер Майкл Б. Джордан, певица Селена Гомес, музыкант Джей Бальвин, артистка Холзи, танцовщица Джоджо Сива, актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, исполнительница Дженнифер Хадсон, виолончелист Йо Йо Ма, дизайнер Дэппер Дэн, певица и гитаристка Анаис Митчелл, актриса Михаэла Коэл, режиссер Пон Джун-хо, коллектив LASTESIS, художница Джули Мерету и актер Аюшманн Кхурана.

В прошлом году журнал Time признал американскую исполнительницу Lizzo артисткой года. Она известна по таким хитам, как Truth Hurts, Juice и Good As Hell. Lizzo активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и выступает за идеи бодипозитива. Ее подтанцовка The Big Grrrls полностью состоит из полных женщин.