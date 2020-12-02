Названы главные кинозвезды года

Названы главные кинозвезды 2020 года. Список был опубликован на сайте IMDb.

Возглавила рейтинг кубино-испанская актриса Ана де Армас, которая в прошлом месяце заняла лишь 87-е место. Отмечается, что ее прорывом стала роль в детективной ленте «Достать ножи». Кроме того, артистка сыграла в новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

На второй строчке оказалась Джулия Гарнер, которую отметили за впечатляющие роли в сериалах «Трагедия в Уэйко», «Маньяк» и «Американцы». По мнению критиков, в наибольшей степени талант Гарнер раскрылся в шоу «Озарк».

Тройку замкнула Аня Чалотра, которую также включили в список главных прорывов года. Отмечается, что актриса смогла очаровать зрителей перевоплощением в чародейку Йеннифер из Венгерберга в фантастическом сериале Netflix «Ведьмак».

В первой десятке оказались Милли Бобби Браун, Эрин Мориарти, Марго Робби, Эйдан Галлахер, Аня Тейлор-Джой, Линда Карделлини и Генри Кавилл.

Ранее журнал GQ признал британского актера Джона Бойегу иконой года. Издание напомнило о выступлении артиста на митинге в Лондоне, назвав это событие моментом силы.