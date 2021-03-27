Раскрыта новая схема мошенничества через BlaBlaCar

Эксперты раскрыли новую схему, которой пользуются мошенники, чтобы похитить деньги у банковских клиентов. Злоумышленники стали выбирать для этой цели онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для обсуждения стала история одной из клиенток BlaBlaCar. Женщина нашла через сервис водителя и хотела передать с ним посылку в другой город. Мужчина согласился и попросил перевести ему аванс. Клиентка отправила 1,4 тысячи рублей, однако сумма показалась водителю большой. Он пообещал вернуть часть средств ей на карту, а не через сервис. Вскоре водитель прислал клиентке ссылку с логотипом BlaBlaCar, где требовалось ввести данные карты. Женщина не стала этого делать.

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Подобная схема появилась несколько месяцев назад. В разговоре с агентством эксперты подтвердили, что водитель хотел похитить у клиентки деньги. Они предупредили, что условия пользования сервисом запрещают водителям просить аванс за услуги, а возврат средств осуществляется «в самом приложении».

Представители BlaBlaCar также прокомментировали сложившуюся ситуацию, посоветовав клиентам следовать базовым правилам безопасности при работе с сервисом. «Непосредственно в процессе бронирования места у водителя-попутчика мы несколько раз предупреждаем пользователей о том, что нельзя совершать предоплату поездки (всплывающий pop-up), предоставлять попутчикам платежные данные и обсуждать детали поездки в других мессенджерах. И еще: через сервис BlaBlaCar запрещено передавать посылки», — пояснил директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров.

Ранее в марте представители банков раскрыли разные вариации мошеннической схемы с денежными переводами, когда злоумышленник звонил по телефону и просил жертву вернуть «случайный перевод». Мошенники стали отправлять фальшивые сообщения от банков о зачислении средств на счет. Эксперты посоветовали пользователям в таких случаях проверять баланс счета и проинформировать банк о поступлении чужих денег.