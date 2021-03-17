Россиянам раскрыли секрет защиты от мошенников по банковским картам

Эксперты раскрыли россиянам секрет защиты от мошенников по банковским картам. Об этом говорится в исследовании Роскачества, копия которого есть у «Ленты.ру».

В 2020 году число краж у клиентов банков выросло на 70 процентов. По подсчетам Центробанка, у пользователей банковских карт только за первые девять месяцев прошлого года похитили 6,5 миллиарда рублей. Причем, почти в трети случаев (28 процентов) людей обирали из-за того, что они сами делились с третьими лицами реквизитами карт и кодами из СМС.

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Эксперты дали советы о том, как не стать жертвой мошенников при использовании банковских карт для покупок в интернете. Во-первых, для таких целей нужно завести отдельную виртуальную карту. «Не стоит использовать в интернете ту карту, на которую вы получаете зарплату. Держите на виртуальной карте ровно столько денег, сколько планируете потратить», — говорится в исследовании. Во-вторых, лучше стараться не засвечивать в сети данные своей зарплатной карты.

«Перед тем, как ввести свои платежные данные в интернете, всегда проверяйте, настоящий ли это интернет-магазин, или вы находитесь на фишинговом сайте», — добавили специалисты. Кроме того, не стоит пересылать в соцсетях и мессенджерах свои платежные реквизиты. «Никогда и никому не сообщайте код с оборота карты и одноразовые пароли из СМС, особенно если вам позвонили и представились сотрудниками банка», — напомнили в Роскачестве.

Ранее россиянам раскрыли самые популярные виды мошенничества с банковскими картами. Так, большинство случаев мошенничества связаны с различными инструментами социальной инженерии. Мошенники чаще всего звонят с подменных номеров, представляясь сотрудниками службы безопасности банка или одной из кредитных организаций, для получения данных о картах граждан.