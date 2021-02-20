Россиянам раскрыли самые популярные виды мошенничества с банковскими картами. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.

По его словам, большинство случаев мошенничества связаны с различными инструментами социальной инженерии. Так, мошенники чаще всего звонят с подменных номеров, представляясь сотрудниками службы безопасности банка или одной из кредитных организаций, для получения данных о картах граждан.

Эксперт отметил, что преступники обычно просят установить программу для остановки якобы несанкционированных операций или перевести средства на «безопасный счет». Также злоумышленники могут попытаться выведать информацию о счетах человека, предложив ему озвучить коды безопасности «голосовому роботу» или ввести их цифрами.

Ранее сообщалось, что самым популярным мошенничеством в 2021 году может стать обман туристов. Заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев пояснил, что мошенники начнут активизироваться после открытия границ и возвращения туристов. В частности, преступники ради данных банковских карт путешественников могут даже создавать поддельные сайты авиакомпаний и через них предлагать билеты по очень выгодной цене.