У россиян стали красть деньги за тесты на антитела к COVID-19

Мошенники стали активно обманывать россиян через интернет с помощью предложений купить тесты на антитела к COVID-19. Как сообщает Роскачество, в результате у людей крадут деньги, не предоставляя никаких услуг.

Операции проводятся через фейковые онлайн-магазины, выглядящие, как настоящие — с корзинами, ассортиментом и формой оплаты. Однако при расчете деньги уходят на карту злоумышленника, а услуги не оказываются. При этом на сайте представлены адреса и реквизиты уже не существующих или не существовавших никогда фирм.

Во избежание подобного специалисты Роскачества порекомендовали проверять, верное ли доменное имя в адресной строке браузера, есть ли символ замочка слева от названия страницы и присутствуют ли в названии небольшие изменения (другая буква, дополнительная буква).

Ранее специалисты Роскачества выявили мошенническую кампанию, направленную против миллионов пользователей сайта «Госуслуги». Обман проводится с помощью поддельных электронных писем, имитирующих оригинальную рассылку от портала.