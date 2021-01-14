Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в популярной соцсети

Центр цифровой экспертизы Роскачества предупредил россиян о новой схеме мошенничества в социальной сети «ВКонтакте», пишет РИА Новости.

В организации зафиксировали фишинговую кибератаку на аккаунты пользователей популярной соцсети. Атака направлена на похищение пароля пользователя с целью дальнейшего взлома профиля в соцсети и использования его для мошенничества и рассылки спама.

Как пояснили эксперты, признаком такой атаки является получения пользователем сообщения, в котором говорится о том, что архив на все переписки будет создан через 24 часа и отправлен на определенную почту. При этом указывается не принадлежащий юзеру почтовый адрес. Далее предлагается войти в аккаунт, чтобы отменить создание и передачу архива, а также сменить пароль по ссылке.

Однако эта ссылка является фишинговой, хотя по форме очень похожа на настоящую. Пользователь, вводя пароль в форме фейкового сайта, отдает свой аккаунт прямо в руки хакеру.

Ранее 7 января представитель компании «Лаборатория Касперского» Сергей Голованов рассказал о том, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. По его словам, злоумышленники начали сбрасывать звонки, чтобы жертва перезвонила: в таком случае системы автоматической фильтрации, анализирующие только входящие звонки, не помечают номера мошенников как спам.