Раскрыта новая схема мошенничества по телефону

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, позволяющую обходить системы идентификации. Об этом представитель компании «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал РИА Новости в четверг, 7 января.

По словам Голованова, злоумышленники вынуждают жертву самостоятельно связаться с ними, сбрасывая звонки, из-за чего системы автоматической фильтрации не помечают их номера как спам. «Это новая история, год назад ее не было», — отметил он.

Представитель «Лаборатории Касперского» объяснил, что системы фильтрации анализировали только входящие звонки, поскольку «никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам».

«Злоумышленники воспользовались этой возможностью, теперь они звонят и бросают трубку. Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии», — рассказал Голованов.

В декабре 2020-го стало известно, что за год потери россиян из-за телефонных мошенников составили 66 миллиардов рублей.