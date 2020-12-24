Подсчитаны миллиардные потери россиян из-за телефонных мошенников

Потери россиян из-за телефонных мошенников составили 66 миллиардов рублей в 2020 году. В общей сложности онлайн-мошенники украли у граждан за год 150 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты BrandMonitor, основанные на данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самыми «эффективными» оказались мошенники, представляющиеся медицинскими сотрудниками. Такие преступники выманивают у жертвы более 50 тысяч рублей. За год они «заработали» 46,5 миллиарда рублей. Еще около 18,6 миллиарда мошенники украли у россиян через фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины. Как отметил источник издания, суммы заработков мошенников можно назвать «космическими», поскольку они в два раза больше объемов чистой прибыли, которую ВТБ (один из крупнейших банков страны) планирует заработать по итогам 2020 года — 70-75 миллиардов рублей.

Мошенники активизировались в 2020 году. По данным Банка России, в первом полугодии 2020 года регулятор заблокировал более 9,7 тысячи мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше аналогичного периода 2019 года. Причиной стали два усиливающих друг друга тренда — ежегодный значительный рост мошенничества и переход россиян на удаленную работу, в связи с чем роль телефонов и интернета в их жизни резко выросла.

По оценке исследовании компании IDF Eurasia, около 40 процентов россиян сталкивались с телефонными мошенниками. Опрос показал, что из-за них свои деньги потеряли около 16 процентов респондентов. Каждый четвертый лично не сталкивался с попыткой обмана, но знает случаи среди родственников, друзей и знакомых.