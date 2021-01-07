Россиянам назвали способ защититься от новой схемы телефонного мошенничества

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий назвал способ защититься от новой схемы телефонного мошенничества. В разговоре с «360» он посоветовал россиянам не перезванивать на незнакомые номера, если звонок был быстро сброшен.

«Это обычная бдительность, по сути своей, потому что если вам осуществляется звонок и он сразу сбрасывается и потом вам никто не перезванивает, то значит, что-то нечисто или звонящий не очень заинтересован в том, чтобы достучаться до вас», — отметил Лукацкий.

Эксперт подчеркнул, что сам он в подобных случаях никогда не перезванивает. Иногда, по словам Лукацкого, он отправляет на номер, с которого поступил звонок, сообщение и спрашивает, по какому вопросу ему звонили. Ответа, однако, не приходит.

Он также рассказал, что существуют специальные приложения со спам-фильтрами, но отметил, что они не всегда могут обезопасить пользователей: в базе подобных приложений номера мошенников появляются только тогда, когда кто-то сталкивается с ними и добавляет телефон. «Должно пройти несколько звонков такого рода мошеннических, чтобы несколько людей пометили их как мошеннические, и тогда они попадут в базу данных приложения», — заключил эксперт.

Ранее 7 января представитель компании «Лаборатория Касперского» Сергей Голованов рассказал о том, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. По его словам, злоумышленники начали сбрасывать звонки, чтобы жертва перезвонила: в таком случае системы автоматической фильтрации, анализирующие только входящие звонки, не помечают номера мошенников как спам.