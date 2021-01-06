Россиянам назвали способ защиты от мошенников в случае утечек

Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал россиянам, что делать в том случае, если их персональные данные окажутся в открытом доступе. Основной метод защиты от мошенников он назвал в разговоре с РИА Новости.

По словам Оганесяна, единственный способ спастись от злоумышленников — никому не доверять и «постоянно помнить, что ваши данные могут утечь и стать известными кому угодно».

«Знание вашего имени, паспортных данных, остатков на счете и ключевых слов совершенно не означает, что тот, кто вам звонит или пишет — тот, за кого он себя выдает», — объяснил эксперт, почему нужно постоянно проявлять бдительность.

Ранее Оганесян назвал главные методы слежки за сотрудниками на удаленке. В частности, одним из способов являются агенты мониторинга, записывающие экран компьютера или перечень открываемых сайтов. Однако конкретный выбор средства зависит от задачи контроля: чаще всего работодателя интересует, чем занят сотрудник в рабочее время.