Названы главные методы слежки за сотрудниками на удаленке

Главными методами слежки за сотрудниками на удаленной работе являются агенты мониторинга, записывающие экран компьютера или перечень открываемых сайтов. Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал агентству «Прайм» способы изучить действия сотрудников.

По его словам, конкретный выбор средства зависит от задачи контроля. Чаще всего работодателя интересует, чем занят сотрудник в рабочее время.

Оганесян подчеркнул, что тайм-трекеры используются для того, чтобы работодатели могли понимать, на что именно тратится время сотрудников. «Они наблюдают за действиями пользователя и позволяют автоматически сгруппировать активность по типам и отделить работу от прокрастинации», — объяснил эксперт.

При задаче предотвращения незаконного использования информации применяют DLP-системы, контролирующие попытки скопировать файл с важной информацией на флешку, отправить в мессенджер или сохранить в облачный сервис.

Оганесян добавил, что в настоящее время работодатели практически не применяют эту возможность и не контролируют реально отработанное сотрудниками время. Эксперт заключил, что, за исключением IT- сектора, в российских компаниях не имеют реального опыта управления удаленными сотрудниками.

Ранее был проведен опрос, в котором 41 процент россиян сообщили, что их коллеги с переходом на удаленный режим стали работать менее эффективно. При этом 51 процент респондентов указали, что эффективность работы их коллег вне офиса не изменилась, лишь 8 процентов отметили повысившиеся результаты.