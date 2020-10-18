Сотрудники Кремниевой долины пожаловались на удаленку

Сотрудники компаний Кремниевой долины пожаловались на удаленку. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на опрос сервиса Blind.

Опрос проводился среди более трех тысяч сотрудников таких компаний, как Amazon, Microsoft, Google и Facebook.

Большинство опрошенных (68 процентов) заявили, что чувствуют себя более измотанными, чем во время работы в офисе до начала пандемии коронавирусной инфекции. Большая часть таких респондентов оказалась среди сотрудников Facebook — 81 процент и Google — 79 процентов.

Среди появившихся на удаленке проблем участники опроса назвали трудность найти баланс между работой и личной жизнью и усталость от видеочатов. Кроме того, многие отметили, что на удаленке они работают дольше.

В мае стало известно, что малоподвижный образ жизни в период самоизоляции и удаленная работа не прошли бесследно для здоровья россиян: у многих оно оказалось подорванным. Круглосуточно находящиеся дома граждане начали испытывать проблемы со спиной, шеей и суставами.