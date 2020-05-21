Удаленная работа подорвала здоровье россиян

Малоподвижный образ жизни в период самоизоляции и удаленная работа не прошли бесследно для здоровья россиян: у многих оно оказалось подорванным. Круглосуточно находящиеся дома граждане начали испытывать проблемы со спиной, шеей и суставами, говорится в исследовании потребительской панели GfK, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты GfK выделяют общую проблему российских домохозяйств: отсутствие качественных условий для работы из дома. «Если удаленка в будущем станет нормой, россиянам (или их работодателям) придется потратиться как максимум на оборудование домашнего офиса, а минимум — на удобное офисное кресло для работы дома», — указывают исследователи.

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По данным компании, из-за проблем со здоровьем, ассоциированных с удаленкой, в России существенно вырос спрос на препараты для местного лечения суставной и мышечной боли.

Ранее в мае россиянам предложили приплачивать за работу из дома. В Госдуме указали, что работающие из дома люди вынуждены покупать компьютеры, платить за интернет, нести дополнительные расходы на электроэнергию. В офисе все это предоставляется бесплатно, поэтому выплата компенсаций справедлива.

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