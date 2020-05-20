Россиянам предложили приплачивать за работу из дома

Российским гражданам нужно компенсировать затраты на создание домашних офисов. Об этом первый заместитель главы фракции «Единой Россия» Андрей Исаев заявил радиостанции «Говорит Москва».

Как указал парламентарий, работающие из дома люди вынуждены покупать компьютеры, платить за интернет, нести дополнительные расходы на электроэнергию. В офисе все это предоставляется бесплатно, поэтому выплата компенсаций справедлива.

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Соответствующую норму депутаты предлагают прописать в Трудовом кодексе. Законопроект, по словам Исаева, уже разрабатывается. Предполагается, что выплачивать компенсации будут работодатели. При этом зарплата сотрудников, трудящихся удаленно, должна сохранятся в полном объеме, подчеркнул парламентарий.

Ранее в мае депутаты «Единой России» указали на один из главных изъянов дистанционной занятости — ненормированность рабочего дня. Они предложили платить гражданам за сверхурочную работу.

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