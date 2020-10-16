Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Онищенко развеял главные мифы о коронавирусе
Мать придумала «банку боли» для воспитания детей и восхитила других родителей
Эксперт назвал взрывающиеся в руках смартфоны
Восстановление мировой экономики оказалось под вопросом
Разработан тест для определения тяжелого течения коронавируса
Трамп объявил об отсутствии у него пневмонии
Откровенное фото российской стюардессы восхитило иностранцев
Няня поссорилась с клиенткой и выкинула ее дочь в мусорку
Россиянам раскрыли способы выявить бессимптомное течение коронавируса
Новости партнеров

Россиянам дали советы по борьбе со стрессом на удаленке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял на психическое здоровье россиян. Точной статистики психических нарушений здоровья пока нет, однако врачи-психиатры ожидают отсроченную реакцию на происходящее — скорее всего, после окончания пандемии. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

По его словам, люди по-разному реагируют на стресс. Так, он посоветовал гражданам, склонным к психическим нарушениям, обратиться к своему лечащему врачу — психиатру, психотерапевту или к психологу — и обсудить с ним возникшие проблемы, чтобы не допустить ухудшения состояния. Остальным гражданам, оказавшимся на карантине или работающим удаленно, он порекомендовал следовать нескольким правилам.

Во-первых, необходимо соблюдать определенный, тщательно расписанный распорядок дня. В нем следует учитывать возможность для уединения и для совместного времяпрепровождения с близкими. Также важно соблюдать четкий режим сна. Во-вторых, россиянам стоит помнить о важности физических нагрузок, особенно в период стресса или в изоляции. По словам парламентария, любая активность расслабляет психику. В-третьих, россиянам стоит следить за режимом питания и не допускать перееданий, а также не злоупотреблять алкоголем. «Да, алкоголь может на какое-то время расслабить, но в конечном итоге он усугубит то состояние, в котором находится человек. Более того, алкоголь воздействует не только на нашу психику, но и на иммунитет», — пояснил Менделевич.

Он счел необходимым разработать на государственном уровне специальную программу по охране психического здоровья. «Как утверждают некоторые ученые, четверть населения Земли, в том числе и в России, имеют проблемы с психикой. И если мы посмотрим статистику выдачи больничных листов, то окажется, что психические расстройства стоят в нашей стране на пятом месте! Скажу больше — психические расстройства в России занимают первое место среди причин инвалидизации», — заключил депутат.

В мае стало известно, что малоподвижный образ жизни в период самоизоляции и удаленная работа не прошли бесследно для здоровья россиян: у многих оно оказалось подорванным. Круглосуточно находящиеся дома граждане начали испытывать проблемы со спиной, шеей и суставами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Как сберечь психику на удаленке
Названа польза от коронавируса для работы
Удаленная работа подорвала здоровье россиян
Другие материалы рубрики
Россия00:0315 октября

«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»

В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
04:14Сегодня

Онищенко развеял главные мифы о коронавирусе

03:05Сегодня

Юрист назвал список запрещенных к онлайн-продаже товаров

02:44Сегодня

Россиянам раскрыли способы выявить бессимптомное течение коронавируса

Россия00:0113 октября

«Россия никогда не спивалась»

Водка, мед и самогон: кто создал миф о пьяных русских
01:44Сегодня

Пушков перечислил сценарии развития конфликта в Нагорном Карабахе

01:06Сегодня

Россиянам дали прогноз по смертности от коронавируса

00:00Сегодня

В Минпросвещения оценили перспективу перевода возрастных учителей на удаленку

Россия00:0113 октября

«Я вижу во сне, как горб исчезает»

От нестерпимой боли Соню спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
23:2715 октября

В Москве скончались еще 54 пациента с коронавирусом 

23:0215 октября

Российские врачи объяснили повышение риска смерти от COVID-19 из-за ожирения

22:4415 октября

Опальный схиигумен Сергий открыл новый храм на Урале

Россия
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
«Россия никогда не спивалась»
Водка, мед и самогон: кто создал миф о пьяных русских
«Берите столько, сколько сможете проглотить»
 
«Я вижу во сне, как горб исчезает»
От нестерпимой боли Соню спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Появились данные о переброске ливийских боевиков в Нагорный Карабах
«Это как холодная война»
Как создание вакцины от коронавируса превратилось в инструмент международной политики
В Лондоне запретили ходить в гости
Ушел по-корейски
Студенческие бунты, самоубийства и пытки: как южнокорейский диктатор пытался удержать власть
Великобритания ввела свои санкции против России из-за Навального
Вице-повелитель мух
За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Стало известно о влиянии жалобы Нидерландов по MH17 на срок дела
Все материалы
Бывший СССР
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
Стороны обменяются пленными, телами убитых и продолжат переговоры
«Глуши мотор и беги!»
Карабах лежит в руинах. Люди скрываются в подвалах и учатся узнавать ракеты по их разрывам
«Переговоры ни к чему не приводят»
 
Все материалы
Экономика
Нефть обвалилась из-за безработицы в США
Безработица в США установила рекорд
Российский министр порадовался обвалу рубля
Власти России объяснили слабый рубль
На базаре
Нобелевскую премию по экономике дали за умение торговаться. Почему это так важно?
Все материалы
Силовые структуры
В России начнется первый процесс о признании геноцидом преступлений нацистов
«Бомба могла взорваться в любой момент»
Лужков, спецназ и олигарх Гусинский. Как 25 лет назад у стен Кремля освобождали автобус с туристами
Суд отпустил из-под домашнего ареста главного акционера банка «Югра»
«Как зомби — шли и стреляли»
15 лет назад 250 боевиков Шамиля Басаева напали на Нальчик. Уличные бои шли в городе целые сутки
У Абызова обнаружили новые многомиллионные счета
Мужчина обстрелял автобус и убил трех человек в Нижегородской области
Нападавший скрылся в лесу с оружием
Росгвардия отчиталась об отсутствии претензий к нижегородскому стрелку
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
«Это был гений»
Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Звонок другу
Новая битва Моуринью против МЮ, испытания для «Сити» и «Ливерпуля» — главные интриги тура АПЛ
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
Все материалы
Культура
Перечислены любимые занятия Ефремова в изоляторе
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
Рита Дакота пожаловалась на отсутствие секса в прошлом
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Звезду «Интернов» срочно госпитализировали в Лондоне
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая «Давай поженимся!» призвала россиянок жить по новым правилам
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Умер заразившийся коронавирусом издатель российской газеты
«За тобой наблюдают»
Изобретен механизм, который избавит интернет от зла. Как он работает?
Познер раскритиковал россиян за привычку «почитать барина»
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Доктор Мясников оценил угрозу заражения коронавирусом от домашних питомцев
Все материалы
Ценности
54-летняя Сальма Хайек вновь удивила фанатов снимком в купальнике и без макияжа
Татьяна Чапыгина«Если пить, то просто свалишься с подиума»
Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви
Самая красивая женщина в мире поделилась пляжными фото в бикини
Портрет Адольфа Фредрика«Вместе с ним ушла свобода»
Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу в просвечивающем топе
Вассерману не снилось
Декольте Ирины Шейк, спущенные джинсы и жилет из 90-х: чем запомнились Недели моды Парижа и Милана
Рита Ора поделилась фото в пиджаке на голое тело и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 50-летняя мать двоих детей раскрыла секреты неувядающей красоты
Грэм Энзор, владелец крупнейшей в Великобритании частной коллекции метеоритовДеньги с неба
Как устроен опасный мир охотников за метеоритами и почему внеземные камни стоят миллионы
Кейт Миддлтон нарушила одно из самых строгих правил Елизаветы II
«Кто не боится работать, голодным здесь не останется»
История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
Домашняя еда помогла предпринимателю похудеть на 21 килограмм за четыре месяца
Замуж любой ценой
Ураганы, забастовки и даже бедность не преграда для этих невест. Они хотят свадьбу и получают ее
Отец показал личное видео скончавшейся после свадьбы невесты
Все материалы
УАЗ показал брутальную «Буханку» для бездорожья
Великолепному Citroen SM — 50!
Как французы построили космический корабль для дорог общего пользования
Первый российский «микроэлектромобиль» выпустят на дороги
Детройтские спринтеры: Кадиллаки, способные ехать 300 км/ч
Восемь автомобилей Cadillac, для которых скорость важнее роскоши
Ford организует сборку дизельных моторов в России
Великая и смертоносная гонка Tourist Trophy на острове Мэн
Что творится в головах у мотоциклистов, бросающих вызов дорожной трассе Mountain Course?
Новый Kia Sorento поступил в продажу в России
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка варила суп и устроила взрыв
Машина российского чиновника провалилась под землю
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Россиянин сделал из водонапорной башни особняк и переехал туда
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Лидер группы «Чайф» предложил изолировать исторические здания
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы