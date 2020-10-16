Россиянам дали советы по борьбе со стрессом на удаленке

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял на психическое здоровье россиян. Точной статистики психических нарушений здоровья пока нет, однако врачи-психиатры ожидают отсроченную реакцию на происходящее — скорее всего, после окончания пандемии. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

По его словам, люди по-разному реагируют на стресс. Так, он посоветовал гражданам, склонным к психическим нарушениям, обратиться к своему лечащему врачу — психиатру, психотерапевту или к психологу — и обсудить с ним возникшие проблемы, чтобы не допустить ухудшения состояния. Остальным гражданам, оказавшимся на карантине или работающим удаленно, он порекомендовал следовать нескольким правилам.

Во-первых, необходимо соблюдать определенный, тщательно расписанный распорядок дня. В нем следует учитывать возможность для уединения и для совместного времяпрепровождения с близкими. Также важно соблюдать четкий режим сна. Во-вторых, россиянам стоит помнить о важности физических нагрузок, особенно в период стресса или в изоляции. По словам парламентария, любая активность расслабляет психику. В-третьих, россиянам стоит следить за режимом питания и не допускать перееданий, а также не злоупотреблять алкоголем. «Да, алкоголь может на какое-то время расслабить, но в конечном итоге он усугубит то состояние, в котором находится человек. Более того, алкоголь воздействует не только на нашу психику, но и на иммунитет», — пояснил Менделевич.

Он счел необходимым разработать на государственном уровне специальную программу по охране психического здоровья. «Как утверждают некоторые ученые, четверть населения Земли, в том числе и в России, имеют проблемы с психикой. И если мы посмотрим статистику выдачи больничных листов, то окажется, что психические расстройства стоят в нашей стране на пятом месте! Скажу больше — психические расстройства в России занимают первое место среди причин инвалидизации», — заключил депутат.

В мае стало известно, что малоподвижный образ жизни в период самоизоляции и удаленная работа не прошли бесследно для здоровья россиян: у многих оно оказалось подорванным. Круглосуточно находящиеся дома граждане начали испытывать проблемы со спиной, шеей и суставами.