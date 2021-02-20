Центробанк предсказал самый популярный вид мошенничества в 2021 году

Самым популярным мошенничеством в 2021 году может стать обман туристов. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.

Он пояснил, что мошенники начнут активизироваться после открытия границ и возвращения туристов. В частности, преступники ради данных банковских карт путешественников могут даже создавать поддельные сайты авиакомпаний и через них предлагать билеты по очень выгодной цене.

В связи с этим, указал эксперт, необходимо проявлять осторожность, видя заманчивое предложение о слишком дешевых билетах на популярные курорты и «эксклюзивных» рейсах. Сычев пояснил, что мошенники всегда работают по одной и той же схеме, играя на эмоциях жертв.

«Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным, пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать. Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью», — предупредил представитель ЦБ.

В сентябре 2020 года сообщалось, что российских туристов обокрали в Турции по новой схеме. Мошенники поджидали путешественников возле банкоматов, предлагая якобы помочь им снять наличные с карты, если они не знают турецкого языка.