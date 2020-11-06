Украинку обокрали в Сочи на 165 тысяч рублей за 15 минут

В Сочи обокрали туристку из Чернигова, сняв с ее карты 165 тысяч рублей. Об этом сообщает «Новая Кубань».

По данным портала, 38-летняя украинка отдыхала в Адлерском районе Сочи и забыла на набережной свой iPhone 8, в чехле которого находилась банковская карта. Пропажу смартфона туристка обнаружила только в отеле.

Женщина сразу позвонила на горячую линию банка и узнала, что с ее счета уже снята крупная сумма в разных банкоматах города. Злоумышленники сделали это за 10-15 минут, пока карта не была заблокирована.

После этого туристка написала заявление в полицию, и сотрудники, проверив банкоматы, задержали трех жителей Сочи в возрасте 20, 27 и 31 года. У мужчин изъяли часть денег и вернули их потерпевшей, а в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о краже. Теперь каждому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В сентябре сообщалось, что российских туристов обокрали в Турции по новой схеме. Мошенники поджидали путешественников возле банкоматов, предлагая якобы помочь им снять наличные с карты, если они не знают турецкого языка.